Controle op geseinde personen 02 februari 2018

De politie van de zone Zennevallei stuurde dinsdag ploegen op pad om onder andere geseinde personen terug te vinden. Daarbij werden ook de ANPR-camera's op de invalswegen in Sint-Pieters-Leeuw gebruikt. Dertien voertuigen werden gecontroleerd en een persoon had geen geldige identiteitsdocumenten bij. De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn situatie verder onderzoeken. Eén man stond geseind voor een rijverbod en nog een andere man bleek in het bezit van cannabis. Er werden ook vier verkeersboetes uitgedeeld. Tegelijk gingen inspecteurs ook fietsend op pad om wandelpaden, parken en pleintjes uit te kammen. Zo werd een nieuwe plaats ontdekt waar resten van druggebruik gevonden werden. De politie zal er nog vaker controles uitvoeren. (BKH)