Communicantjes schenken speelgoed weg 07 juni 2018

Sint-Pieters-Leeuw De leerlingen van de Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek hebben het hart op de juiste plaats.

Bijna veertig van hen hebben dit jaar hun eerste communie gedaan, en die had als thema 'Een feest om te delen'. De ouders dachten mee na over de uitwerking en stelden hun zonen en dochters voor om ook zelf een initiatief te nemen. En zo brachten de communicantjes allemaal een stuk speelgoed mee om weg te geven. Dozen vol spullen droegen de mama's en hun kroost gisteren het Huis van het Kind binnen. Daar wordt het speelgoed in het ruilwinkeltje ondergebracht, zodat andere kinderen er binnenkort mee kunnen spelen. (BKH)