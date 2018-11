Colruyt-supermarkt ontruimd na brand Tom Vierendeels

16 november 2018

15u23 0

De supermarkt van Colruyt langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw is deze namiddag ontruimd door een brand. Het vuur situeert zich onder het dak van het gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen maar de brandweer is wel massaal uitgerukt. Er was een grote rookpluim te zien maar die is intussen verdwenen. “De situatie is onder controle maar de brandweer zal wel nog even tijd nodig hebben om het vuur echt te doven omdat de brandhaard zich tussen het dak en het onderdak bevindt”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA).

Later meer.