Champagneliefhebber voor rechter 11 juli 2018

Een 49-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert 18 maanden cel voor vijf winkeldiefstallen en twee pogingen. De man werd op 30 april op heterdaad betrapt bij het stelen van flessen sterke drank in de Delhaize van zijn thuisstad. Uit analyse van bewakingsbeelden bleek hij op 31 maart ook al aan het 'werk' geweest te zijn. Uit verder onderzoek kon hij nog gelinkt worden aan diefstallen van tientallen flesse champagne in winkels in Jette en -opnieuw- Sint-Pieters-Leeuw. "Sinds 1989 is meneer al bezig met allerhande diefstallen. Om zjn heroïneverslaving te financieren verkoopt hij zijn buit", aldus het parket. De verdediging vraagt om probatievoorwaarden. "Hij wil echt zijn drugsverslaving aanpakken. Hem zomaar naar de cel sturen en hem vervolgens weer de straat op sturen, zal niets oplossen", aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. Uitspraak op 11 juli. (WHW)