Celstraf met uitstel voor man die rijverbod aan zijn laars lapt Bart Kerckhoven

05 november 2018

10u52 0 Sint-Pieters-Leeuw M.B. moest zich in de politierechtbank verantwoorden nadat hij nog maar eens uit het verkeer geplukt werd.

Deze keer werd de man op 26 augustus achter het stuur betrapt in Sint-Pieters-Leeuw, terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten. Bovendien had hij na een eerdere veroordeling ook zijn rijexamens niet opnieuw afgelegd.

M.B. had intussen al achttien veroordelingen achter zijn naam. Daarom vorderde de procureur een celstraf van drie maanden. “Hij is een harde werker”, aldus zijn advocaat in de rechtbank. “Hij combineert zelfs twee jobs om zijn gezin te onderhouden. Hij had overigens ook een reden om het theoretisch rijexamen niet opnieuw af te leggen: hij heeft dyslexie. Maar hij heeft ook wel degelijk een plichtsbesef.”

Politierechter Dina Van Laethem had moeite om dat te geloven. “Iemand die tot vier keer toe zijn rijbewijs niet inlevert, kent geen plichtsbesef”, klonk het. Van Laethem besloot om de procureur te volgen en een strenge straf op te leggen. Dat werden drie maanden met uitstel, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van negen maanden. “De enkelband wenkt”, gaf Van Laethem nog mee.