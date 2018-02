Caravan brandt uit: tachtiger dakloos 22 februari 2018

02u56 0 Sint-Pieters-Leeuw In de Mollemstraat is gisteren een caravan uitgebrand. De bewoner, een tachtiger, bleef ongedeerd.

De bewoner was op het ogenblik van de brand niet in de buurt. En maar goed ook, want een gasfles in de caravan ontplofte door het vuur. De man wordt nu voorlopig opgevangen door familie. Strikt genomen mocht hij niet in de caravan wonen omdat die niet vergund was als woning.





De caravan stond ook op een niet al te frisse site. Aan de straatkant vind je er nog een deels ingestorte woning, die bovendien zonevreemd is. Naast het terrein staat een tweede woning, die veel wegheeft van een kraakpand. "Die terreinen zijn allemaal al eens opgeruimd geweest", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "Maar toch werd het er al snel weer een boeltje. We volgen de situatie alleszins op." (TVP)