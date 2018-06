C. Leunensstraat afgesloten 06 juni 2018

De Camille Leunensstraat in Sint-Pieters-Leeuw is nog tot en met 22 juni afgesloten voor het verkeer. Aannemer Besix legt in de weilanden naast de straat een extra overstortleiding aan om extra water bij hevige regenval rechtstreeks naar de Zuunbeek af te voeren zodat er minder water naar de riolering stroomt en ook minder kans is op wateroverlast in de huizen. De voorbije maanden werden al verschillende werken uitgevoerd aan de Zuunbeek. (BKH)