Buurthuis op verplaatsing 18 juli 2018

Het Buurthuis 1601 trekt in juli en augustus de straat op. De werking die werd uitgebouwd door Groep Intro samen met het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw moet zo wat zichtbaarder worden. Nu woensdag staat de caravan van de buurtwerking geparkeerd op het pleintje aan de Vorstsesteenweg en dat van 16 uur tot 20 uur. Op 8 en 22 augustus is Buurthuis 1601 te gast aan de sporthal Braillard en op 29 augustus is de Vorstsesteenweg opnieuw de plaats van afspraak. Kinderen kunnen er op die momenten ravotten en iedereen is welkom om even bij te praten. (BKH)