Buurthuis 1601 moest activiteiten schrappen na inbraak TVP/BKH

11 januari 2019

18u28 0 Sint-Pieters-Leeuw Buurthuis 1601 hoopt begin volgende week de werking in de Kerkstraat te kunnen hervatten. Zij werden een van de slachtoffers van de inbrakenplaag. De inbraak vond vorig jaar al plaats, maar toch dienen afgelopen week enkele activiteiten noodgedwongen geannuleerd te worden.

“Het buurthuis kreeg op 21 december inbrekers over de vloer”, vertelt Virginie Bauveroy van de Groep INTRO en teamleider van het buurthuis. “De daders forceerden een toegangsdeur, mogelijk met een koevoet en gingen aan de haal met twee computers. De inbraak gebeurde in een weekend, en de gemeentediensten hebben alles in het werk gesteld om de daarop volgende week zoveel mogelijk te regelen.”

Tijdens de kerstvakantie lag de werking van het buurthuis stil, maar alle activiteiten hervatten kon afgelopen week nog niet. “Woensdag ontvangen we in de namiddag gemiddeld dertig kinderen”, weet Virginie. “Omdat het om minderjarigen gaat hebben we graag controle over wie het buurthuis binnen en buiten gaat. Door de herstellingswerken die deze week gebeurden was dit niet mogelijk, want de garagepoort diende een hele tijd open te staan. Mensen die een afspraak hadden voor bijvoorbeeld de begeleiding bij hun zoektocht naar werk konden wel langskomen. Ook vandaag -vrijdag red.- kon een ontmoetingsmoment tussen verschillende personen doorgaan, omdat zij gericht uitgenodigd waren. Enkel de activiteiten voor grote groepen kinderen werden afgelast.”

Viriginie hoopt dat de herstellingswerken nu volledig afgerond zijn, zodat de werking vanaf volgende week opnieuw op volle toeren kan draaien. “We hebben de laatste tijd hard gewerkt en waren keigoed bezig, waardoor de kinderen en jongeren die wilden langskomen ook teleurgesteld zijn en met onbegrip reageren op de inbraak”, besluit Bauveroy.