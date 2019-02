Buurtbewoners stemmen op 26 mei in drie woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

18 februari 2019

11u01 2 Sint-Pieters-Leeuw De buurtbewoners van woonzorgcentra Zilverlinde in Zuun, Sint-Antonius aan de Rink en Belfair in Negenmanneke zullen in die rusthuizen stemmen tijdens de verkiezingen op 26 mei. Het is een primeur voor Sint-Pieters-Leeuw.

In de drie woonzorgcentra wonen 186 stemgerechtigde senioren die zo ook vlot hun stem kunnen uitbrengen. Op drie locaties wordt een bureau minder ingericht zodat er in totaal geen kiesbureaus bijkomen.

“Deze dienstverlening is een belangrijk signaal naar de 186 stemgerechtigde bewoners van de woonzorgcentra”, zegt schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken Jan Desmeth (N-VA). “We willen hen graag actief betrekken bij de verkiezingen. De animatiediensten zullen op voorhand op een prettige manier inspelen op wat er 26 mei te gebeuren staat. Bovendien is het ook een kans om de buurt actief te betrekken bij de werking van het woonzorgcentrum. In het vernieuwde woonzorgdecreet wordt die buurtgerichte werking trouwens een nieuwe opdracht.”

In de woonzorgcentra vinden ze het alvast een goede dienstverlening voor de bewoners. “De bewoners van onze assistentiewoningen krijgen zo de kans geven om zelf hun stem uit te brengen”, zegt directeur Herman De Vriese van woonzorgcentrum Sint-Antonius. “Op deze manier kan dat zonder de praktische moeilijkheden zoals verplaatsingen en vervoer.”