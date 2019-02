Buurgemeente Beersel wil instroom nieuwe inwoners beperken: “In Sint-Pieters-Leeuw blijft iedereen welkom maar integratie blijft belangrijk” Bart Kerckhoven

25 februari 2019

14u21 0 Sint-Pieters-Leeuw In buurgemeente Beersel wil de burgemeester maatregelen nemen om het inwonersaantal stabiel te houden. In Sint-Pieters-Leeuw vindt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) dat het aantal inwoners voorlopig niet beperkt hoeft te worden. “Er is nog ruimte voor nieuwe inwoners”, zegt Deconinck. “We voelen wel de druk van de hoofdstad en zetten daarom vooral in op integratie van die nieuwe mensen.”

34.214 inwoners telt Sint-Pieters-Leeuw vandaag. Vijf jaar geleden waren er dat ‘nog maar’ 32.920. Dat betekent dat ze in die tijdspanne een duizendtal Leeuwenaren bij kwamen. In Sint-Pieters-Leeuw werden al maatregelen genomen om de open ruimte te bewaren. “De groene gebieden willen we absoluut bewaren en dat werd al verankerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook hoogbouw is niet overal toegelaten en is zelfs heel beperkt mogelijk”, legt Deconinck uit. “We houden als gemeentebestuur ook in de gaten dat ontwikkelaars kwalitatieve projecten uitwerken waarbij bewoners ook wel ruimte hebben. Echt maatregelen nemen om het aantal inwoners stabiel te houden is erg moeilijk. Daar zijn ook gevolgen aan verbonden. In onze gemeente kan er vandaag nog steeds gebouwd worden. We volgen dat natuurlijk op. Nieuwe inwoners zijn nog steeds welkom. Maar we zitten wel in op integratie. We willen dat nieuwe mensen zich aanpassen en bijvoorbeeld het Nederlands leren. Vandaag merken we dat het inwonersaantal in onze gemeente wel beperkter stijgt dan in de buurgemeenten.”