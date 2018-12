Busstrook mag gebruikt worden om voor te sorteren Tom Vierendeels

18 december 2018

14u35 0 Sint-Pieters-Leeuw Op een busstrook mag je wel degelijk rijden om voor te sorteren in de nabijheid van een kruispunt. In ons artikel van vorige week over de controle aan Shopping Pajot schreven we verkeerdelijk dat dit verboden is. De politie legt uit hoe het zit.

Vorige week maandag controleerde de lokale politiezone Zennevallei langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De focus lag op het onterecht gebruik van de busstrook. In totaal werden 21 bestuurders hierop betrapt. We schreven dat het verboden is de busstrook te gebruiken wanneer je bijvoorbeeld rechtsaf wil slaan richting de parking van Shopping Pajot. “Maar in de onmiddellijke omgeving van een kruispunt waar je rechtsaf wil slaan mag je voorsorteren op de busstrook”, verduidelijkt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei. “Die onmiddellijke omgeving is een vaag begrip dat tot discussie kan leiden. Daarom verbaliseren we enkel bestuurders die op de busstrook rijden en vervolgens een kruispunt oversteken. In dit geval stonden we ook voorbij Shopping Pajot, met zicht op het kruispunt. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er voorrang verleend wordt aan aankomende bussen.”