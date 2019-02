Burgemeester Luc Deconinck duwt opnieuw Kamerlijst voor N-VA Bart Kerckhoven

07 februari 2019

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) zal de opnieuw de Kamerlijst van N-VA duwen bij de komende verkiezingen. De 64-jarige politicus is sinds 2013 burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar ging N-VA nog twee zetels vooruit en werd Deconinck opnieuw burgemeester. In 2014 duwde hij voor het eerst de lijst van N-VA. In het verleden was hij onder andere voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee en aansluitend ook van vzw De Rand.