Buren helpen handtasdieven klissen 17 februari 2018

02u28 0 Sint-Pieters-Leeuw Twee jonge handtasdieven zijn er niet in geslaagd om uit handen van de politie te blijven. Met dank ook aan enkele behulpzame burgers.

Het duo viel woensdagavond een 35-jarige vrouw aan in de Meerweg. Ze werkten hun slachtoffer tegen de grond en gingen aan de haal met haar handtas. Buurtbewoners die gealarmeerd werden door het tumult, zetten de achtervolging op de criminelen in. Zo konden ze hun vluchtroute doorspelen aan de politie. Agenten pakten het duo niet veel later op in de Jozef Huysmanslaan in Lot.





Het ging om een minderjarige, die ter beschikking gesteld werd van de jeugdrechter, en een meerderjarige, die het mocht uitleggen aan de onderzoeksrechter. Die besloot om de overvaller aan te houden. Het slachtoffer kreeg haar handtas terug, maar is ook tijdelijk werkonbekwaam. Ze liep bij de overval immers kneuzingen en bloeduitstortingen op.





(TVP)