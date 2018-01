Brussel lost Leeuwse files op (MAAR OOK MET DANK AAN TWEE VLAAMSE INGREPEN) BART KERCKHOVEN

24 januari 2018

02u28 0 Sint-Pieters-Leeuw Een wagenrit naar Brussel via de Bergensesteenweg (N6) moet binnenkort flink wat minder tijd in beslag nemen dan vandaag het geval is. Het Brussels Gewest wil de weg ter hoogte van Ikea verbreden, wat de gekende flessenhals moet tegengaan. En ook twee Vlaamse werven moeten finaal de steenweg ontlasten.

De overheidsdienst Brussel Mobiliteit heeft een bouwaanvraag ingediend om de Bergensesteenweg grondig aan te pakken tussen de Hof ter Vleestdreef en de Van Laerstraat in Anderlecht. Eén van de ingrepen binnen die grondige aanpak is er eentje die weggebruikers tussen Zennevallei en Brussel ten goede zal komen: de beruchte flessenhals aan Ikea wordt weggewerkt. Doordat het verkeer er op één rijstrook gebracht wordt, staan er dagelijks files die soms tot voorbij de Leeuwse gehuchten Negenmanneke en Zuun reiken. Wie er in de file staat, is al snel een kwartier kwijt. En tijdens de spits nog meer.





Maar de verkeersdoorstroming moet er dus flink op vooruitgaan. "Ter hoogte van de Ikea-site wordt de weg over een afstand van iets meer dan 120 meter ongeveer drie meter breder", klinkt het bij Brussel Mobiliteit. "De rijbaan voor het verkeerslicht richting stad moet dus verbreed worden, net als het voet- en fietspad." Concreet zal er een rijstrook aangelegd worden voor het verkeer richting Brussel. Via de tweede rijstrook kan dan vlot afgeslagen worden naar de Ikea-site. De verkeerslichten zullen 'intelligent functioneren', zodat het verkeer minder lang moet stilstaan. "Zo kan er verholpen worden aan de verzadigingsproblemen die er nu zijn voor de toegang tot de Ikea als het er druk is", zo staat te lezen in de verklarende nota.





Breder fiets- en voetpad

Voorts worden ook het fiets- en voetpad langs de site verbreed. Fietsers krijgen er een strook van 1,85 meter breed, voetgangers een pad van wel 2,3 meter breed. Ook de in- en uitritten van Ikea en buur Coca-Cola worden aangepast, zodat het verkeer er vlotter kan wegrijden.





In Sint-Pieters-Leeuw wordt tevreden gereageerd op de bouwaanvraag. De files waar de gemeente onder kreunt, worden op Brussels grondgebied veroorzaakt en dus werd er in Leeuw al jaren geijverd voor een oplossing. "Van alle verkeerslichten langs de steenweg staat dat ter hoogte van Ikea het langst op rood", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "Door de aanleg van een busbaan moet iedereen er ook over één rijstrook. De komst van een extra rijstrook zal het verkeer veel meer plaats geven." Maar het gemeentebestuur kijkt ook uit naar de werken die het Vlaams Gewest zal uitvoeren. In Zuun wordt de steenweg volgend jaar heringericht, wanneer ook de bouw van de Drie Fonteinenbrug - op de grens met Drogenbos - van start gaat. Zwaar vrachtverkeer zou dan via die brug kunnen rijden, wat de verzadigde steenweg kan ontlasten.





Voor de werken op Brussels grondgebied staat Ikea overigens een stuk grond af. Normaal zou er eind dit jaar mee gestart kunnen worden.