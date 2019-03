Brantano en Lucky Food openen vestigingen in Shopping Pajot langs Bergensesteenweg Bart Kerckhoven

21 maart 2019

13u23 0 Sint-Pieters-Leeuw Brantano en het nieuwe restaurant Lucky Food openen binnenkort de deuren in het winkelcentrum Shopping Pajot langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

Op donderdag 28 maart opent Brantano een nieuwe winkel in het complex. De Belgische winkelketen sloeg een nieuwe weg in en breidde het aanbod van schoenen verder uit met kleding en mode-accessoires. De nieuwe winkel zal gevestigd zijn tussen de winkels LolaLiza en Cassis-Paprika. De opening van het nieuwe restaurant Lucky Food staat ook in de nabije toekomst gepland. De keten is momenteel volop bezig met de inrichting van het restaurant. Lucky Food is gespecialiseerd in de Oosterse keuken: wok en teppanyaki staan op het menu. Met de komst van Lucky Food zal Shopping Pajot drie horecazaken tellen. De leegstand in het winkelcomplex lijkt zo terug gedrongen. “Voor de drie laatste units zijn we in bespreking met potentiële winkelketens”, laat eigenaar Redevco weten.

LEES OOK: Winkelketens verlaten een voor een outletcenter. Staat shopping Pajot straks helemaal leeg?