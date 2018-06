Brandweer vangt slang in Lentelaan 07 juni 2018

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West moest gisterenvoormiddag een opvallend diertje 'redden'. Een inwoner uit de Lentelaan had gemeld dat er een slang door de straat kronkelde, maar gelukkig bleek al snel dat het om een ongevaarlijke korenslang ging. Dat is een wurgslang zonder giftanden. Het dier werd gevangen en later opgepikt door medewerkers van een opvangcentrum. Of het om een uitgebroken dan wel gedumpt dier gaat, is niet duidelijk.





(TVP)