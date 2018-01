Brandje in appartement 02u33 0

In de Schaliestraat heeft gisterochtend een korte brand gewoed in een appartement. Het was de bewoner zelf die kort voor 6 uur het vuur ontdekte en de hulpdiensten verwittigde.





De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse en kon de vlammen in de slaapkamer snel doven. De brand bleef ook beperkt tot die kamer. Tijdens de interventie werd het gebouw korte tijd geëvacueerd. Kwaad opzet wordt uitgesloten. (TVP)