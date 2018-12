Boerenpaard met veulen in beslag genomen Tom Vierendeels

07 december 2018

18u41 0 Sint-Pieters-Leeuw De lokale politiezone Zennevallei heeft twee boerenpaarden in Ruisbroek in beslag laten nemen. De politie kreeg genoeg van het regelmatig uitbreken van de dieren.

De lokale politie kreeg op 3 december opnieuw een oproep voor loslopende dieren. “En dit was niet de eerste keer”, verduidelijkt politiewoordvoerder Anneleen Adang. “De verantwoordelijke voor dierenwelzijn binnen onze zone werd gecontacteerd en ook het Agentschap Dierenwelzijn werd betrokken. De beslissing viel om beide boerenpaarden op te laten halen door een vzw. -dat gebeurde donderdag red.- In afwachting daarvan werden de dieren gestald in een manege. De eigenaar van de paarden werd eveneens op de hoogte gebracht.”

Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het Vlaams departement Omgeving waaronder Dierenwelzijn valt, bevestigt. “De lokale politie heeft met een inspecteur van de dienst Dierenwelzijn contact opgenomen, maar de inbeslagname gebeurde enkel door de politie”, verklaart ze. “Het gaat om een boerenpaard met een veulen. De reden is een veiligheidsprobleem voor zowel de paarden als weggebruikers aangezien de dieren al verschillende malen uitbraken. Onze inspecteur zal wel de bestemming van de dieren behandelen. Ofwel worden de dieren teruggestuurd naar de eigenaar, ofwel worden de paarden definitief toegewezen aan de vzw.” Daarover is nog geen beslissing genomen.