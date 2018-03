Bloedinzameling op nieuwe locatie 22 maart 2018

02u32 0

Door werken in de René Balléstraat in Sint-Pieters-Leeuw kan de bloedinzameling van het Rode Kruis niet doorgaan in het parochiecentrum. Bloedgevers kunnen wel uitwijken naar woonzorgcentrum Sint-Antonius, in de Jules Sermonstraat. De volgende bloedinzameling vindt er plaats op woensdag 28 maart, van 18 uur tot 20 uur. (BKH)