Blauwe zone aan de Rink 06 februari 2018

02u25 0 Sint-Pieters-Leeuw De gemeente voert op 15 februari een blauwe zone in aan de Rink. Dat moet klanten van lokale handelaars de kans bieden om hun auto in de buurt te parkeren.

Vorig jaar werden inwoners en handelaars uit het centrum nog bevraagd over de parkeersituatie. Uit een bijkomend onderzoek bleek dat heel wat auto's hele werkdagen aan de kerk blijven staan, waardoor klanten van de lokale handelaars moeilijk een parkeerplaats vinden.





Vanaf 15 februari zullen negentien parkeerplaatsen opgenomen worden in een blauwe zone, waar je dan nog maximaal twee uur mag parkeren, en dat tussen 9 uur en 18 uur. De blauwe zone is vergelijkbaar met de zone die eerder al ingevoerd werd aan het Weerstandsplein, in het gehucht Negenmanneke.





Voorts wordt ook het pleintje achter de kunstacademie aan de Rink nog ingericht als parking, wat nog eens veertien plaatsen zal opleveren in het centrum. (BKH)