BinckBank Tour trekt duizenden liefhebbers 18 augustus 2018

Gisterenvoormiddag startte de vijfde etappe van de BinckBank Tour in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. De renners werden hartelijk ontvangen door duizenden wielerliefhebbers. Vooral de grote Belgische vedetten, zoals Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven, werden fel aangemoedigd. Alle truiendragers kregen van het gemeentebestuur een passend cadeau. Na de teampresentatie werd het startschot gegeven aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. De renners legden eerst nog een plaatselijke ronde af met een tussensprint in het centrum. Daarna ging het richting Lanaken, waar de Deen Magnus Cort Nielsen de etappe in de wacht sleepte. (MEN)