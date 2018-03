BinckBanck Tour komt weer langs 13 maart 2018

De wielerwedstrijd BinckBank Tour, de vroegere Eneco Tour, doet dit jaar opnieuw Sint-Pieters-Leeuw aan.





De wielerkaravaan streek in 2015 al eens neer in Sint-Pieters-Leeuw dat toen de vertrekplaats was en een jaar later werd er ook een aankomst georganiseerd in de gemeente. "De start van de rit in 2015 bracht heel wat volk op de been", zegt schepen van Sport Jos Speeckaert (CD&V). "We schatten toch dat er vijfduizend mensen naar de renners kwamen kijken. Voor het publiek is een vertrek bijzonder boeiend omdat ze dan de renners kunnen zien en ook alles wat er achter de schermen gebeurt. Daarom kozen we er voor om de BinckBank Tour opnieuw naar de gemeente te halen."





De start in Sint-Pieters-Leeuw is voorzien op vrijdag 17 augustus wanneer vanuit de gemeente het Pajottenland doorkruist wordt richting Lanaken. Er worden intussen al plannen gesmeed voor een VIP-brunch en het gemeentebestuur is ook nog op zoek naar hoofdsponsors. Er wordt vanuit Vlezenbeek ook een pendeldienst ingelegd. De gemeentediensten zullen die dag gesloten zijn. (BKH)





