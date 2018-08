Bibliotheekfiliaal verhuist 02 augustus 2018

Sint-Pieters-Leeuw Het bibliotheekfiliaal in Vlezenbeek sluit een maand de deuren om in september opnieuw te openen in De Merselborre.

Tot nu was het gevestigd in het oude gemeentehuis aan de overkant van de Postweg, maar dat wordt binnenkort in concessie gegeven door het Leeuwse gemeentebestuur. In het cultureel centrum De Merselborre zal de collectie vooral gericht zijn op kinderen en oudere bezoekers. Het filiaal zal open zijn van 17 uur tot 19 uur en op zondag van 10 uur tot 12 uur. In de toekomst komt er ook nog een zelfuitleenbalie zodat bezoekers er elke dag boeken kunnen inleveren en ophalen. Tegelijk wordt er dus ook een afhaalpunt geopend. Ontleners kunnen dan via internet boeken vanuit de hoofdbibliotheek laten overkomen om die dan elke dag van 11 uur tot 22 uur behalve dinsdag op te halen. In Ruisbroek werd twee jaar geleden in 't Paviljoentje ook zo'n bibliotheekpunt geopend en vorig jaar alleen al waren er 160 bezoekers.





(BKH)