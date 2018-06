Bibliotheek biedt voortaan digitale prentenboeken aan 09 juni 2018

In de Leeuwse bibliotheek kan je voortaan ook 'fundels' uitlenen. Dat zijn digitale prentenboeken voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Bestaande prentenboeken worden zo tot leven gebracht, aangevuld met teken-, speel- en doe-activiteiten. Wie lid is van de bib, krijgt gratis toegang tot de fundels via een app. De digitale boeken kunnen ook offline gebruikt worden. (BKH)