Bewoners Sint-Antonius tonen groene vingers 19 juli 2018

02u38 0

Bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius kunnen sinds kort opnieuw tuinieren. Op een van de grasveldjes op de campus in Sint-Pieters-Leeuw werd een serre geplaatst en daar staan nu bakken met kruiden en groenten. Onder andere sla en tomaten worden er geoogst en in de tuin zelf groeiden ook al frambozen en ander lekkers. Een deel van de oogst wordt meteen in de keuken verwerkt. Met de serre en de moestuin wil het personeel van Sint-Antonius de bewoners een extra activiteit aanbieden, maar tegelijk is het voor heel wat senioren ook pure nostalgie aangezien velen onder hen zelf jaren een tuintje onderhielden.





(BKH)