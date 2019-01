Bewoners Oeverbeemd starten petitie om herstelling van liften te vragen Huurders moeten steeds vaker de trap nemen door defecte liften Tom Vierendeels

18 januari 2019

18u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Zestig bewoners van de 76 appartementen van een flatgebouw in de Oeverbeemd hebben afgelopen week een petitie ondertekend om zo snel mogelijk de herstelling van hun liften te vragen. Ze eisen eindelijk degelijke liften in het gebouw van zeven hoog. “Die handtekeningen werden op één dag verzameld, he”, klinkt het. “Die dat niet tekenden, waren gaan werken of durfden de deur niet te openen.” Hun petitie gaven ze donderdag af bij de huisvestingsmaatschappij.

De bewoners van Oeverbeemd zijn het beu en eisen dat er dringend wat veranderd in hun appartementsgebouw. “Die liften zijn 43 jaar”, zeggen Constant Tastenoe (83) en zijn vrouw Therese (78). “Die zijn gewoon versleten en moeten vervangen worden, maar daar is blijkbaar geen geld voor.” Het koppel woont op de zevende verdieping van het gebouw. “Het ene moment werken ze, en dan zoals vandaag zijn ze defect.”

Volgens bewoners worden de liften niet eens onderhouden. “Sommigen overdrijven als ze zeggen dat hier nooit gewerkt wordt”, zegt Constant. “Als we bellen voor problemen dan komen ze langs, maar na twee dagen is het dan soms opnieuw prijs. De grote lift is nu wel al sinds oktober defect. Geen evidentie voor mensen met een kinderwagen of wie meubels moet verplaatsen. Die problemen slepen al langer dan sinds oktober aan – al zeker enkele jaren. We zijn nu op weg naar de winkel. Straks moeten we dus met onze boodschappen te voet de trap op. Aangenaam is het zeker en vast niet, maar voor ons is het nog te doen. Hier zijn andere bewoners die ouder zijn of enorm sukkelen met hun gezondheid. Voor hen is het moeilijker.”

Fabrikant in gebreke stellen

Edith Schollaert (69) woont op de derde verdieping. “Ik ga twee à drie keer per week naar de supermarkt, om mijn boodschappen te spreiden”, vertelt ze. “Maar dan nog. Het is echt sleuren voor mij om zes flessen water van elk anderhalve liter naar de derde verdieping te dragen. Meestal laat ik dan altijd enkele zaken op het gelijkvloers staan, maar dan loop ik het risico dat er iets wordt gestolen. Ik kan ook verdiep per verdiep doen, maar dat is ook werk. Ik sukkel met mijn enkel en die staat intussen helemaal gezwollen door altijd die trappen op en af te stappen. Stel dat het in de zomer met de warmte ook zo is? Dan zal ik mij elk verdiep even op de trap moeten zetten om uit te rusten. Gelukkig komt mijn zoon af en toe inspringen om enkele zaken naar boven te dragen.” Een andere bewoner stelt zich ook de vraag wat er moet gebeuren als er iemand moet afgevoerd worden. “Met een draagberrie is de trap vrijwel onmogelijk”, laat hij zich ontvallen. “De grote lift is buiten gebruik. Er wordt gezegd dat de brandweer dan maar met een ladderwagen moet komen, maar dat kan toch ook de bedoeling niet zijn?”

Er was vrijdag opnieuw een hersteller van liftenfabrikant Kone aan de slag. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting heeft wel al beslist om de fabrikant in gebreke te stellen. De directeur van de huisvestingsmaatschappij was vrijdag onbereikbaar voor commentaar.