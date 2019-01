Bestuurder ritst niet, maar wordt vrijgesproken wegens twijfel TVP

10 januari 2019

J.S., die al negen veroordelingen op zijn strafblad heeft staan, verscheen woensdag voor de Halse politierechtbank voor een ongeval op 7 oktober 2017 op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Volgens de vaststellingen in het proces-verbaal liet de beklaagde en wagen niet invoegen en voerde hij het ritsen niet correct uit. “Maar ritsen is enkel van toepassing bij vertraagd verkeer, en was dat hier wel het geval?”, vroeg de advocaat zich af? “Daarnaast kon hij misschien al iemand hebben tussengelaten, en probeerde de andere wagen er zich nog tussen te wurmen?” De rechter besloot de man vrij te spreken wegens twijfel.