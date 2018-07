Bestuurder gebruikt andere naam 04 juli 2018

Een Overijsenaar is veroordeeld tot 3 maanden cel voor het gebruiken van andermans naam. De man was op 5 juli 2013 op de Brusselse ring ter hoogte van Ruisbroek betrokken bij een ongeval. De twee betrokkenen vulden het aanrijdingsformulier in. Toen de politie ter plaatse kwam, merkten de agenten dat de foto op het rijbewijs en de identiteitskaart van de man niet overeenkwam met zijn uiterlijk. "Ik heb al jaren geen rijbewijs meer",gaf die toe. "Het is ooit ingetrokken en ik moet mijn examen opnieuw doen." (WHW)