Bestelwagen verspert hele rijbaan na crash 08 maart 2018

02u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Bij een ongeval met een bestelwagen in de Petrus Huysegomsstraat is de bestuurder gisteravond lichtgewond geraakt.

De man reed in de richting van de Brusselbaan, toen hij omstreeks 17.15 uur om een nog onbekende reden rechts van de baan ging. Zijn bestelwagen knalde tegen een muur en ging vervolgens over de kop, om ondersteboven en dwars over de rijbaan te eindigen.





Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en moest door een ploeg van brandweerzone Vlaams-Brabant West bevrijd worden. Hij werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou geen al te zware verwondingen opgelopen hebben. Door het ongeval was de Petrus Huysegomsstraat wel een tijdlang afgesloten in beide richtingen. (TVP)