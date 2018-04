Bestelwagen in brand gestoken 12 april 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw In de Burgemeesterstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelwagen opgegaan in vlammen. Het gaat om kwaad opzet.

De wagen stond op de parking van een Italiaans restaurant op de hoek met de Bergensesteenweg, en behoort toe aan de uitbaatster van de zaak. Omstreeks middernacht brak het vuur uit. Brandweerzone Vlaams-Brabant West kon verhinderen dat de vlammen zouden overslaan naar het gebouw.





Al snel bleek dat er twee brandhaarden waren, wat het vermoeden van kwaad opzet voedde. Na onderzoek door een deskundige kon het parket Halle-Vilvoorde bevestigen dat het inderdaad om brandstichting gaat.





Dronken klant

"Ik was net aan het afsluiten toen we de vlammen en de rook zagen", zegt de uitbaatster van het restaurant. "Wie hier mogelijk achter zit? Geen idee. Eerder op de avond hadden we wel een discussie met een dronken klant, maar die acht ik niet in staat om dit gedaan te hebben. We vragen ons wel af of het hier bij blijft. Deze bestelwagen was mijn enige transportmiddel. Een zeer lastige situatie." (TVP)