Bart Keymolen trekt CD&V-lijst Schepen Bart Keymolen. Sint-Pieters-Leeuw Schepen Bart Keymolen zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de CD&V-lijst aanvoeren. Dat werd bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij.

De keuze voor Keymolen is de keuze voor verjonging. De landbouwer werd bij de vorige verkiezingen al meteen naar het schepencollege gestuurd. Hij is er bevoegd voor Openbare Werken, Jeugd- en Speelpleinwerking, Gezins- en Kinderopvang, Buitenschoolse Kinderopvang en Landbouw. Het lijsttrekkerschap is nieuw voor hem.





CD&V kondigde ook aan dat schepenen Jos Speeckaert, Luc Van Ruysevelt, Lucien Wauters en OCMW-voorzitter Paul Defranc een ondersteunende rol zullen krijgen. De christendemocraten besturen Sint-Pieters-Leeuw sinds 2013 samen met N-VA, de grootste partij sinds de laatste verkiezingen. (BKH)