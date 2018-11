Bart Anneessens Cops zingt duet met Andy Swingstar Bart Kerckhoven

27 november 2018

10u23 1

De Leeuwse zanger Bart Anneessens Cops brengt een nieuwe single uit met zijn Halse collega Andy Swingstar. Het liedje noemt ‘Ik voel me super’ en is een meezinger met een hoog schlagergehalte zoals Bart Anneessens Cops er al een hele reeks uitbracht de voorbije maanden. De single is uitgegeven door D&V en is verkrijgbaar op alle digitale platformen. Wie het al eens wil beluisteren kan onderaan dit artikel het liedje horen.