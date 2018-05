Bart Anneessens Cops komt op met eigen partij 07 mei 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw Zanger Bart Anneessens Cops (24) zal met een eigen partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Anneessens Cops organiseert al enkele jaren muziekfestivals in Sint-Pieters-Leeuw. In de voorbije maanden bracht hij ook duetten uit met bekende artiesten. Voorts is hij aan de slag bij de Europese Unie. Met zijn partij 'Gemeentebelangen' wil hij nu mee aan het roer van Sint-Pieters-Leeuw komen. "Ik wil onder meer de handel en mobiliteit in Ruisbroek verbeteren", zegt Anneessens Cops. "Maar ook moet het gemeentelijk cultureel aanbod voor iedereen toegankelijk worden. De gemeente moet ook meer aandacht hebben voor armoede en mensen met een beperking."





De twintiger heeft intussen al meerdere kandidaten voor zijn lijst gevonden. Als hij verkozen wordt, zal hij het eerste jaarloon van zijn mandaat afstaan aan de Leeuwse verenigingen. (BKH)