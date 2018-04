Bart Anneessens Cops en Pita Boys lanceren WK-hymne 30 april 2018

02u27 0

De Leeuwse zanger Bart Anneessens Cops en de Pita Boys brengen vandaag hun lied uit dat in de eerste plaats de Russen zelf op het WK Voetbal moeten meebrullen. Zelf noemen ze het geen voetballiedje meer, maar wel een echte WK-hymne.





"We hebben ook een Nederlandse en een Engelse versie gemaakt", zegt Bart Anneessens Cops. "Binnen een paar weken wordt het officieel voorgesteld door het bedrijf Gazprom voor Rusland, maar de Belgische versie kunnen we nu al loslaten."





Dit weekend vond ook het festival Zuun Swingt plaats in het gelijknamige Leeuwse gehucht en daar kroop Bart Anneessens Cops al eens samen met de Pita Boys op het podium om het liedje in primeur te brengen.





(BKH)