Bart Anneessens Cops brengt eerste single van het jaar uit



Bart Kerckhoven

03 januari 2019

08u05 2

De Leeuwse zanger Bart Anneessens Cops zet zijn danseressen in de schijnwerpers met zijn eerste single van het nieuwe jaar. Onder de naam ‘Bart & The Ladies’ brengt hij het nummer ‘De Beste’ uit, een cover van de Duitse zangeres Mia Julia. “Het is een vrolijke en vooral foute song geworden”, zegt Bart Anneessens Cops. “Het lied is meezingbaar voor iedereen; van kinderen tot senioren.” Er wordt ook nog een clip gelanceerd half januari.