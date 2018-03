Autodieven opgepakt dankzij camera 09 maart 2018

De politie van de zone Zennevallei pakte maandagavond vier personen op die rond reden in een gestolen wagen. Het was een ANPR-camera in Ruisbroek die hen ontmaskerde. Verschillende politieploegen, waaronder ook de Dilbeekse collega's, gingen meteen op zoek naar de wagen en een van de patrouilles kon de auto onderscheppen. De bestuurder van de auto schrok zo erg dat hij prompt de gracht in reed. De vier inzittenden wilden nog wegvluchten maar konden ingerekend worden. Het ging om twee meerderjarigen en twee minderjarigen. De auto bleek gestolen in Charleroi. De twee meerderjarigen zullen daar ook voorgeleid worden bij een magistraat. De twee minderjarigen werden na verhoor vrijgelaten. (BKH)