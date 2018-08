Auto vliegt in brand tijdens sleutelen: man zwaar verbrand aan bovenlichaam en gezicht 27 augustus 2018

02u33 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man van middelbare leeftijd uit de Konijnestraat is zondagnamiddag gewond geraakt bij een brand aan zijn woning. Het slachtoffer was naast de woonst aan het sleutelen aan een voertuig toen het plots volledig fout liep. Om een nog onbekende reden ontstond er brand aan de wagen, gevolgd door een ontploffing.

"We werden in eerste instantie opgeroepen voor een voertuigbrand", vertelt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. "Maar omdat nadien de info kwam dat de wagen vlak naast een woning stond heb ik onmiddellijk laten opschalen naar woningbrand, waardoor extra ploegen werden opgeroepen. Geen maat te veel bleek achteraf." Brandweerlieden uit Halle, Lennik en Dilbeek snelden ter plaatse en bij hun aankomst stonden naast de wagen en een aanhangwagen vol afval ook al de achterbouw in brand. Nadien kwam ook versterking uit Opwijk. De bewoner zelf liep volgens buren brandwonden op aan het bovenlichaam, de armen en het aangezicht. Hij werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Zijn leven zou volgens de eerste berichten niet in gevaar zijn en hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. Of hij de brandwonden opliep bij de ontploffing of bij een bluspoging is niet duidelijk. Omdat de achterbouw volledig uitbrandde en daarnaast ook het dak en een deel van het woongedeelte schade opliepen, is het huis onbewoonbaar verklaard. De vrouw en zoon van het slachtoffer verbleven in de Ardennen op het moment van de feiten en keerden zondag terug. (TVP)