Auto slaat te pletter tegen pyloon BESTUURDER EVEN AFGELEID DOOR BERICHT OP GSM TOM VIERENDEELS

25 augustus 2018

02u26 0 Sint-Pieters-Leeuw Raphaël Marcatto (34) uit Eigenbrakel is donderdagnacht door het oog van de naald gekropen. Hij was even afgeleid door zijn gsm en luttele seconden later zat zijn wagen tussen een reclamezuil geplooid. Hij kwam er zonder kleerscheuren van af. De R0 werd even volledig afgesloten tijdens de takelwerken.

Raphaël mag zijn engelbewaarder dankbaar zijn. Als bij wonder kon hij vrijdagnacht kort na 1.30 uur ongedeerd uit zijn wrak geholpen worden. Hij reed op de Brusselse buitenring toen het net voor het Total-tankstation mis liep. "Ik werk voor een firma die gespecialiseerd is in alarmsystemen", doet hij het verhaal. "Voor een interventie was ik op weg naar een Luiks ziekenhuis. Daar waren problemen met het branddetectiesysteem. Net voor het tankstation kreeg ik een berichtje op mijn gsm die op de passagiersstoel lag. Toen ik naar het scherm keek, ben ik beginnen afwijken naar rechts."





De wagen van Raphaël kwam in de berm terecht en begon te schuiven. Tevergeefs probeerde hij nog tegen te sturen. "Eerst botste mijn Skoda Octavia met de flank tegen de reclamezuil, om vervolgens achterwaarts rond de constructie te plooien."





Klein mirakel

De dertiger beseft dat hij geluk gehad heeft. Een van de ijzeren buizen plooide zich rond de wagen aan de passagiersdeur, en boorde zich gelukkig niet in het voertuig. "Het is een klein mirakel dat ik hier sta...", klinkt het. Alles gebeurde in amper tien seconden. Na het ongeval stopte er een trucker die hem uit het wrak hielp. Door de schade lukte het maar net om de passagiersdeur open te wrikken. "Als ik eraan terugdenk, en ik zie de wagen staan, snap ik nog altijd niet hoe ik er levend uit geraakt ben. Alleen aan mijn armen heb ik wat pijn."





De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om te assisteren bij de takelwerken. "Met hydraulisch materiaal hebben we de achterkant van de wagen moeten openspreiden", verklaart brandweerofficier Willy Vanderstraeten. "De wagen kwam los te zitten, maar het risico was groot dat de overhellende pyloon bij het wegtrekken van de auto naar beneden zou komen en op de snelweg zou vallen. Daarom werd in samenspraak met de wegpolitie de buitenring even volledig afgesloten." Dat gebeurde rond 3 uur. Het wegtrekken van de wagen duurde uiteindelijk maar enkele minuten, waardoor de snelweg na een kwartier weer open kon. "De stabiliteit kwam niet onmiddellijk in het gedrang en er was gelukkig ook geen sprake van hevige windstoten", zegt Vanderstraeten. "Het weghalen van de pyloon kon dus wachten tot 's ochtends. De beheerder van het tankstation werd op de hoogte gebracht en zal een technische ploeg ter plaatse sturen."