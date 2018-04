Anneessens Cops brengt tweede solosingle uit 09 april 2018

Zanger Bart Anneessens Cops heeft zaterdag een feestje gebouwd in café De Gareelmaeker. Hij stelde er zijn tweede solosingle 'Wat een heerlijke dag' voor en de fans van de charmezanger waren er graag bij. Bart kroop meteen op een zitbank toen hij het lied voor het eerst bracht. De voorbije maanden bracht hij vooral duetten met bekende artiesten. "Maar intussen maak ik graag zelf eens een liedje, een lentesingle kwam perfect uit", vertelde Bart Anneessens Cops. "Ik heb het ook nog druk met de organisatie van feesten in de gemeente, maar zelf liedjes uitbrengen, is gewoon tof." Zondag stapte Bart Anneessens Cops nog op het vliegtuig richting Benidorm. Stadsradio Halle is daar namelijk met 160 fans neergestreken en de Leeuwse zanger zal er optreden. (BKH)