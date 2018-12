Anko Linthoudt wint biljarttornooi dienstencentrum Meander Bart Kerckhoven

19 december 2018

De winnaars zijn opnieuw bekend van het jaarlijks biljarttornooi ‘overband’ in dienstencentrum Meander. Op maandag 17 december vond de plaats. Meer dan drie maanden lang namen de twaalf deelnemers het tegen mekaar op om de kampioenstitel te veroveren. Een testwedstrijd tussen Jos Wouters en Anko Linthoudt was zelfs nodig geweest om de eindstand te bepalen. Eddy Dehaut eindigde op de derde plaats, Jos Wouters werd tweede en de eerste plaats was voor Anko Linthoudt.