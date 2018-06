André en Monique halve eeuw samen 08 juni 2018

02u32 0

André Coppens (73) en Monique Vandenbergen (70) uit Sint-Pieters-Leeuw mogen zich een gouden koppel noemen. Ze leerden elkaar kennen op het trouwfeest van de neef van Monique. Hij werkte in de schoenensector, zij had haar eigen zaak in Anderlecht. Monique hield van dansen, André speelde voetbal - zelfs voor de nationale ploeg bij de -21-jarigen. Nu onderhoudt hij nog graag hun mooie tuin. Samen trekken ze regelmatig naar Spanje. Hun gezin groeide met twee kinderen en vier kleinkinderen.





(SMH)