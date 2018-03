Agressieve zwartrijder riskeert jaar cel 08 maart 2018

02u31 0

Een twintiger riskeert een effectieve celstraf van één jaar voor agressie tegen twee controleurs van De Lijn.





De jongeman werd betrapt tijdens een actie tegen zwartrijden. Hij had wel een busabonnement op zak, maar dat stond op naam van zijn moeder. Toch ging hij in discussie met de twee controleurs, die hem van de bus haalden. Alles leek rustig te zullen eindigen, tot de controleurs het abonnement van zijn moeder in beslag wilden nemen. Het kwam tot een vechtpartij, waarbij één van de controleurs gewond raakte. Hij was een maand arbeidsongeschikt. De twintiger stuurde zijn kat naar de rechtbank. Uitspraak op 29 maart. (WHW)