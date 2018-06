Agent in oktober voor rechter op verdenking van brandstichting 07 juni 2018

02u35 0

Een 35-jarige agent van de zone Brussel-Zuid zal zich op 31 oktober in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zes brandstichtingen, verzekeringsfraude en valsheid in geschrifte.





Op 13 december 2016 werd L.L. opgepakt op verdenking van zes brandstichtingen. Die reeks begon bij zijn eigen wagen, die in de zomer van 2016 in vlammen opging. De verdachte zat maanden in de cel, maar werd toch weer vrijgelaten - al bleef hij wel de hoofdverdachte.





Het parket meent dat L.L. de verzekering wilde oplichten door zijn wagen in brand te steken, en vervolgens te beweren dat het om een ongeval ging. Maar ook bij andere brandstichtingen bleek hij altijd wel in de buurt geweest te zijn. Zo ging hij aan café Lime Light buiten een sigaretje roken, waarop hij even later weer naar binnen snelde om te melden dat er een parasol in brand stond. Een andere keer werd hij gezien bij een haag die even later ook plots in brand stond. Zelf ontkent L.L. alles. (WHW)