Agent in beroep tegen veroordeling voor brandstichtingen WHW

15 januari 2019

17u57 0 Sint-Pieters-Leeuw De agent van de zone Brussel-Zuid die vorige week veroordeeld werd tot 2 jaar cel voor 3 brandstichtingen en verzekeringsfraude heeft beroep aangetekend. Dat er geen tegenexpertise werd gedaan op zijn wagen zit de verdediging hoog. “Is die wagen misschien bewust vernietigd?”, haalt zijn advocaat uit.

L.L. (36) heeft zelf steeds ontkend dat hij iets te maken had met de vele brandstichtingen die Vlezenbeek en omgeving teisterden in 2016. Niet minder dan 6 brandstichtingen werden hem door het parket ten laste gelegd, gaande van zijn eigen wagen over een doos met papiersnippers bij buren tot een parasol van een café waar hij net dan iets aan het drinken was. De rechter veroordeelde hem voor 3 van deze brandstichtingen. Een van de drie was de brandstichting in zijn eigen wagen Het parket opperde dat hij deze in brand had gestoken om het verzekeringsgeld op te strijken. De andere brandjes werden vervolgens misschien wel aangestoken om de brand van zijn eigen auto te verdoezelen.

Tegenexpertise

Volgens de verdediging -hierin gesteund door het labo en de brandweer- was er echter geen sprake van brandstichting in het geval van zijn eigen wagen. Daarom werd door zijn advocaat Marijn Van Nooten tijdens het onderzoek om een tegenexpertise gevraagd. De wagen bleek echter vernietigd te zijn waardoor deze expertise niet kon uitgevoerd worden. “Heel het onderzoek hebben we gehamerd op de noodzaak van deze tegenexpertise. In het licht van het onderzoek -dat gekenmerkt werd door een hardnekkige tunnelvisie van de speurders- stellen we ons de vraag of deze wagen niet bewust vernietigd werd om ons de kans te ontnemen een tegenexpertise aan te vragen”, aldus Van Nooten. Wanneer de zaak voor het hof van beroep behandeld zal worden is nog niet bekend.