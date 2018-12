Achtervolging eindigt in crash: een gewonde Tom Vierendeels

12 december 2018

19u16 2 Sint-Pieters-Leeuw Een man die samen met een andere inzittende een politiecontrole wilde ontvluchten is woensdagnamiddag betrokken geraakt bij een ongeval. Daarbij viel een lichtgewonde. De bestuurder bleek geen rijbewijs te bezitten en er werd een hoeveelheid drugs aangetroffen.

Waar de achtervolging precies begon is niet duidelijk, maar het is wel zo dat een politieploeg een Volkswagen Polo aan de kant zette voor een controle. Toen de inspecteurs uit hun dienstwagen stapten, duwde de bestuurder het gaspedaal in en sloeg op de vlucht. Er ontstond een achtervolging die rond 16 uur brutaal eindigde in de Dennenlaan, een zijstraat van de Bergensesteenweg aan de overkant van de Lidl. De bestuurder botste tegen een geparkeerde wagen en raakte ook nog een ander geparkeerd voertuig.

Bij het ongeval raakte een van de twee inzittenden lichtgewond. Hij werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel hij als de andere persoon werden van hun vrijheid beroofd. Uit een eerste controle bleek de bestuurder van de wagen niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en er werd een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Het is niet duidelijk wat er verder met het duo gebeurde.