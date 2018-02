Acht maanden rijverbod voor beschonken brokkenmaker 20 februari 2018

02u27 0 Sint-Pieters-Leeuw N.B. moet een rijverbod van acht maanden uitzitten nadat hij in Ruisbroek onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte.

De man was op de baan met 2,31 promille alcohol in het bloed, en dat terwijl hij na een eerdere veroordeling geen druppel meer mocht drinken als hij nog moest rijden. Het was de derde keer dat hij betrapt werd met een glas te veel op, en de tweede keer dat ook zijn rijbewijs niet in orde was. "Mijn cliënt neemt zijn verantwoordelijkheid", aldus zijn advocate in de rechtbank. "Met bloedanalyses van de voorbije maanden willen we wel aantonen dat hij geen alcoholprobleem heeft."





Niets geleerd

Politierechter Johan Van Laethem toonde zich evenwel streng. "Ik geloof niet dat u slechts drie keer onder invloed gereden heeft", sprak hij. "Het zullen wellicht tientallen keren geweest zijn. Eerder kreeg u al een werkstraf en een rijverbod van vier maanden, maar dat heeft u blijkbaar niet tot andere inzichten gebracht." Naast het rijverbod kreeg N.B. ook een boete van 3.200 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel. Hij moet ook alle examens opnieuw afleggen. (BKH)