Aanleg fietssnelweg langs Kanaal Brussel-Charleroi kan in juni starten Bart Kerckhoven

08 maart 2019

16u34 0 Sint-Pieters-Leeuw De aanleg van de fietssnelweg langs het Kanaal Brussel-Charleroi kan ten vroegste half juni starten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op vragen van Vlaams parlementslid Michel Doomst (CD&V).

Doomst wilde een stand van zaken weten van het FietsGEN. Dat nieuwe netwerk van fietspaden- en snelwegen moet het fietsen van en naar de hoofdstad aantrekkelijker maken en een alternatief bieden voor de wagen. Een van de routes is uitgestippeld langs het Kanaal Brussel-Charleroi over Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. “De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en is momenteel in behandeling”, aldus Weyts in zijn antwoord. “De aflevering van de omgevingsvergunnig is voorzien tegen ten laatste 25 mei. Het aanbestedingsdossier wordt momenteel afgewerkt en zal in de eerste helft van maart gepubliceerd worden. Onder voorbehoud van de procedures kunnen de werken aanvangen van half juni.” Er worden op de route nieuwe jaagpaden en fietssnelwegen langs het kanaal aangelegd. Hierbij werd al rekening gehouden met de nieuwe inplanting van het kanaal.