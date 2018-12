90 nieuwe woningen op de markt aan Vlabinvest-voorwaarden Bart Kerckhoven

31 december 2018

07u07 0 Sint-Pieters-Leeuw Het voorbije jaar werden in de Vlaamse Rand rond Brussel 90 woningen gebouwd die verkocht of verhuurt werden aan Vlabinvest-voorwaarden. Met Vlabinvest wil de provincie Vlaams-Brabant woningen betaalbaar maken voor mensen uit de streek.

Wie een band met de streek kan aantonen krijgt voorrang wanneer Vlabinvest-woningen aangeboden worden. In 2018 realiseerde Vlabinvest, samen met haar partners, 23 Vlabinvest-huurwoningen, 49 sociale huurwoningen en 18 Vlabinvest-koopwoningen. Vlabinvest ondersteunde ook met 3.064.000 euro 43 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeerden in infrastructuur. “We merken dat mensen, geboren en getogen in de Rand, zowel met een laag als met een modaal inkomen, door de hoge grond- en woningprijzen steeds vaker moeten uitwijken naar gemeenten verder van Brussel’, zegt bevoegd gedeputeerde Tom Dehaene.

In totaal zijn er nu al 394 Vlabinvest-huurwoningen, 658 sociale huurwoningen, 119 Vlabinvest-koopwoningen, 77 sociale koopwoningen, 14 kavels en een commerciële ruimte gerealiseerde via het concept.

“Momenteel zijn er 8 projecten in opbouw in Asse, Bertem, Gooik, Liedekerke, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw , Zaventem en Zemst met een mix van huur- en koopwoningen. Verder staan er nog tal van betaalbare woonprojecten op de planning”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De meer dan drie miljoen euro die geïnvesteerd werd in projecten ging onder andere naar zorgorganisaties. Organisaties kunnen de subsidies gebruiken voor de aankoop van gronden en gebouwen, nieuwbouw of uitbreidingen van gebouwen en voor renovaties van voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvang, jongerenwelzijn, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. “Als compensatie van de hoge grondprijzen voorzien we, bij aankopen in de Vlaamse rand, een extra subsidie op de waarde van het grondaandeel. Hierdoor hebben vijf dossiers een bijkomende subsidie van 96.000 euro ontvangen”, legt Dehaene uit.