87 chauffeurs beboet aan vrachtwagensluis 07 september 2018

Sinds de digitale vrachtwagensluis in Ruisbroek gebruikt wordt zijn al 87 vrachtwagenchauffeurs betrapt. Allemaal krijgen ze een boete omdat ze met een te zware vrachtwagen door het centrum rijden. De vrachtwagensluis is een uitbreiding van het ANPR-camerasysteem dat eerder al op de invalswegen geïnstalleerd werd. De vrachtwagens worden gescreend op basis van de hoogte en zo kan de politie snel weten of een te zware vrachtwagen door het dorp rijdt. Heel wat truckers rijden door Ruisbroek om files op de Ring te vermijden. Door het systeem wordt er nu 24 uur op 24 uur gecontroleerd. (BKH)